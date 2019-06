Union Berlim devolve Carlos Mané ao Sporting

Lusa Comentários 28 Jun, 2019, 17:01 | 1.ª Liga

Com apenas oito encontros efetuados pela formação da capital alemã, o extremo, de 25 anos, não se conseguiu impor na equipa devido a lesões, o que poderá ter levado o Union Berlim a não acionar a opção de compra.



“Carlos [Mané] acompanhou a nossa equipa durante a segunda metade da temporada e foi uma peça importante na nossa promoção. Infelizmente, foi travado por pequenas lesões. Desejamos tudo de bom e muito sucesso para o seu futuro”, afirmou Oliver Ruhnert, CEO do Union Berlin, no site oficial do clube na Internet.