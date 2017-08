V. Guimarães e Chaves medem forças a Norte

Mário Aleixo - RTP 10 Ago, 2017, 08:31 / atualizado em 10 Ago, 2017, 08:31 | 1.ª Liga

O Vitória de Guimarães e o Desportivo de Chaves fecham esta quinta-feira a primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, num encontro em que tentam ser a sétima equipa a estrear-se na competição com um triunfo.



Os vimaranenses, que mantêm Pedro Martins no comando, chegam a este encontro depois de terem perdido a Supertaça no sábado, para o Benfica, por 3-1.



A equipa apresenta-se na máxima força e o treinador Pedro Martins, na antevisão da partida, assumiu que a equipa ainda está em maturação mas quer "começar bem contra o Chaves e ganhar".



Para o Desportivo de Chaves, agora treinado por Luís Castro, este será o primeiro encontro oficial da temporada.



Os flavienses também se apresentam sem lesionados nem castigados e o técnico Luís Castro deseja começar a pontuar para atingir o objetivo da época que é "ficar na primeira metade da tabela classificativa".



O encontro entre vimaranenses e flavienses está marcado para as 21h00 e terá arbitragem de Luís Godinho.



Na primeira jornada, os três principais candidatos ao título venceram, com o campeão Benfica a derrotar o Sporting de Braga (3-1), o FC Porto a golear o Estoril-Praia (4-0) e o Sporting a vencer em casa do Desportivo das Aves (2-0).



Eis o programa completo da primeira jornada:



- Domingo, 6 ago:



Desportivo das Aves - Sporting, 2-0



Vitória de Setúbal - Moreirense, 1-1



- Segunda-feira, 7 ago:



Portimonense - Boavista, 2-1



Feirense - Tondela, 1-1



Rio Ave - Belenenses, 1-0



- Terça-feira, 8 ago:



Marítimo - Paços de Ferreira, 1-0



- Quarta-feira, 9 ago:



FC Porto - Estoril-Praia, 4-0



Benfica - Sporting de Braga, 3-1



- Quinta-feira, 10 ago:



Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 21h00