V. Guimarães e Marítimo com objetivos distintos

Comentários 04 Mar, 2019, 09:03 / atualizado em 04 Mar, 2019, 09:03 | 1.ª Liga

Os vimaranenses estão no 6.º lugar a seis pontos do 5.º que é o Moreirense e não querem desperdiçar a oportunidade de chegarem a essa posição que pode dar acesso à Liga Europa da próxima época.



Na equipa minhota há três ausências por castigo: Pedro Henrique, Wakaso e João Teixeira.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos “conquistadores”, Luís Castro, lembrou que a equipa nos últimos cinco jogos só perdeu um para justificar o bom momento que a sua formação atravessa.



Os maritimistas ocupam o 15.º lugar da classificação com mais um ponto do que o Tondela, primeira equipa abaixo da linha de despromoção.



Os insulares apresentam-se na máxima força e querem somar pontos que lhes permita alcançar um lugar tranquilo na tabela classificativa.



No lançamento da partida o médio Fabrício garantiu que o plantel está focado e motivado a dar continuidade aos últimos resultados positivos alcançados diante do Belenenses e Sporting.



O jogo tem o início marcado para as 2015, no estádio D. Afonso Henriques e terá informações regulares na Antena 1 com o jornalista Carlos rui Abreu.