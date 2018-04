V. Guimarães e Rio Ave jogam para dar espetáculo

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Abr, 2018, 10:19 / atualizado em 06 Abr, 2018, 10:19 | 1.ª Liga

Os vimaranenses estão no 10º lugar com 33 pontos enquanto os vila-condenses estão na 5ª posição com 43 pontos.



As duas equipas apresentam-se na máxima força e com vontade de ganhar.



Na antevisão da partida o treinador da equipa da cidade berço, José Peseiro, fez questão de realçar o desejo de ver a equipa deixar uma imagem condizente com a valia do plantel nas jornadas que ainda tem para jogar esta temporada.





No lançamento do encontro o técnico da formação de Vila do Conde, Miguel Cardoso, reconheceu que a entrada de José Peseiro no conjunto vimaranense causa alguma incerteza em relação às componentes tática e estratégica.O V. Guimarães entra em campo após uma derrota no último jogo do campeonato enquanto o Rio Ave vem de um triunfo.