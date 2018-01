V. Setúbal à espreita de uma fragilidade do Sporting

Mário Aleixo - RTP 19 Jan, 2018, 08:42 / atualizado em 19 Jan, 2018, 08:42 | 1.ª Liga

A equipa sadina avança para o encontro sem problemas de maior e com as principais unidades disponíveis para o desafio.



Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos setubalenses, José Couceiro, destacou o valor e bom momento do adversário mas lembrou que apesar do favoritismo da formação de Alvalade os sadinos têm as suas possibilidades.





Quanto à equipa do Sporting apresenta-se em Setúbal na máxima força.No lançamento do desafio o técnico dos “leões”, Jorge Jesus, admitiu que a sua equipa atravessa um bom momento mas avisou que os sadinos constituem uma boa equipa e em casa têm possibilidades de pontuar com qualquer equipa.Os responsáveis do V. Setúbal esperam uma boa casa frente ao Sporting, um adversário que lidera o campeonato e deve levar muitos adeptos à cidade do Sado.