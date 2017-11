V. Setúbal e Aves partem à procura de pontos

Mário Aleixo - RTP 03 Nov, 2017, 08:14 / atualizado em 03 Nov, 2017, 08:14 | 1.ª Liga

Num encontro marcado para as 20h30, o V. Setúbal, o 13º classificado, tenta regressar aos triunfos, após a derrota de segunda-feira com o Portimonense (5-2), enquanto os avenses querem afastar-se da zona de despromoção, já que se situam em 17º e penúltimo lugar, com seis pontos, tantos quantos tem o último, o Estoril Praia, e o Moreirense (16º).



Com 10 pontos em igual número de jogos, a equipa de José Couceiro venceu apenas um dos últimos cinco jogos para o campeonato e, depois da derrota em Portimão, precisa de somar pontos para tentar aproximar-se da primeira metade da tabela.



Na equipa sadina há uma baixa confirmada, o capitão Vasco Fernandes cumpre um de dois jogos de castigo.



Na antevisão da partida o treinador dos setubalenses, José Couceiro, revelou que a equipa está a cumprir osa objetivos delineados na pré-época mas entende que pode fazer melhor.



O Aves, que voltou este ano à I Liga, somou o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato, ao perder em casa do Vitória de Guimarães (3-1), e procura o seu segundo triunfo na prova, depois de já ter trocado de treinador, substituindo Ricaro Soares por Lito Vidigal há um mês.



No lançamento do desafio o técnico dos avenses, Lito Vidigal, considerou que a equipa está no bom caminho e lembrou que os avenses costumam bater-se bem no Bonfim.



O jogo será arbitrado por Manuel Mota e terá informações regulares na Antena 1.



A I Liga é liderada pelo FC Porto, com 28 pontos, mais dois do que o Sporting, com o tetracampeão em título, o Benfica, no terceiro posto com 23.



Os "dragões" recebem no sábado o Belenenses, enquanto os "leões" defrontam o Sp. Braga no domingo, em Alvalade, depois de as "águias" entrarem em ação no reduto do V. Guimarães.



Programa da 11ª jornada:



- Sexta-feira, 3 nov:



Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 20h30



- Sábado, 4 nov:



Moreirense -- Portimonense, 16h00



Tondela -- Boavista, 16h00



Estoril-Praia - Rio Ave, 18h15



FC Porto -- Belenenses, 20h30



- Domingo, 5 nov:



Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 16h00



Feirense -- Marítimo, 16h00



Vitória de Guimarães -- Benfica, 18h00



Sporting - Sporting de Braga, 20h15