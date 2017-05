V. Setúbal e Boavista fecham a penúltima jornada

Mário Aleixo - RTP 15 Mai, 2017, 08:28 | 1.ª Liga

O Vitória de Setúbal e o Boavista encerram a 33ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, entre duas equipas que ainda podem terminar na primeira metade da tabela.



Neste objetivo, o Boavista parte em vantagem, uma vez que ocupa o nono lugar com 39 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal é 13º, com 35, e atravessa a pior fase da época, com quatro derrotas consecutivas.



As duas equipas apresentam-se no jogo na máxima força.



O treinador dos sadinos, José Couceiro, tem uma meta para cumprir: ganhar os dois jogos que faltam e ultrapassar a barreira dos 40 pontos.



O técnico dos boavisteiros, Miguel Leal, tem como objetivo repetir a melhor classificação da década, o 10º lugar alcançado em 2006/07. Um empate em Setúbal bastará para alcançar essa meta.



Nos últimos oito jogos em casa perante os axadrezados, os sadinos apenas venceram duas vezes.



O encontro está marcado para as 20h00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, e terá arbitragem de Manuel Mota.