V. Setúbal e Estoril procuram deixar zona de despromoção

Mário Aleixo - RTP 04 Jan, 2018, 08:33 / atualizado em 04 Jan, 2018, 08:33 | 1.ª Liga

Com derrotas nas seis jornadas anteriores, a equipa sadina joga em casa e procura um triunfo que lhe permita devolver a lanterna-vermelha aos visitantes, depois de ter encerrado o ano com uma vitória sobre o Sp. Braga e um empate com o Benfica, em partidas da Taça da Liga.



Já o Estoril-Praia vai tentar dar continuidade ao triunfo da ronda anterior - 3-2 frente ao Desportivo das Aves - que lhe permitiu deixar a última posição da classificação, após 11 jornadas seguidas sem vencer.



Em caso de triunfo, os "canarinhos" ultrapassam o Desportivo das Aves e o Paços de Ferreira, enquanto os vitorianos precisam de vencer por mais de um golo de diferença para sair debaixo da linha de água.



Nos sadinos Semedo, Adebanjo, Bonilha, Vasco Costa e Djaló estão lesionados e Vasco Fernandes castigado.



O treinador dos setubalenses, José Couceiro, sabe que uma vitória nada resolve mas ganhar é um bom tónico para a equipa.



Nos estorilistas Mano, Gonçalo Brandão, Duarte e Eduardo estão lesionados.



O técnico da equipa do Estoril, Ivo Vieira, considera essencial conquistar os três pontos.



O jogo tem o início marcado para as 18h15, no Estádio do Bonfim.

Equilíbrio a Sul

A encerrar a ronda, Portimonense (12º) e Belenenses (11º), também separados por um ponto, defrontam-se no Algarve e procuram inverter o momento negativo que atravessam, de forma a conservarem alguma tranquilidade na segunda metade da tabela.



Os algarvios não vencem há três jornadas e os lisboetas levam cinco rondas sem triunfos.



Ricardo Pessoa, Jadson e Chidera são baixas na equipa algarvia.



O treinador Vítor Oliveira considera que pela frente está um jogo importante entre duas equipas com objetivos semelhantes.



Na equipa da cruz de Cristo Tandjigora, Muriel e Bouba Saré estão lesionados.



Na antevisão da partida o técnico Domingos Paciência disse que a sua equipa está no bom caminho e só precisa de ter mais eficácia na finalização.



O desafio está marcado para o Estádio Municipal de Portimão com início às 20h15.

Eis os resultados dos jogos já realizados da 16ª jornada:



Vitória de Guimarães -- Tondela, 0-1



Boavista - Sporting de Braga, 1-3



Marítimo - Desportivo de Chaves, 1-2



Desportivo das Aves - Moreirense, 1-2



Feirense - FC Porto, 1-2



Rio Ave - Paços de Ferreira, 4-2



Benfica - Sporting, 1-1