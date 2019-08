V. Setúbal e Tondela iniciam campeonato da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Ago, 2019, 08:18 / atualizado em 12 Ago, 2019, 08:18 | 1.ª Liga

Frente a frente vão estar duas equipas que tiveram de esperar pelas últimas jornadas da última edição do campeonato para assegurarem a manutenção.





Os sadinos têm três lesionados: André Pedro, Alex Freitas e Amâncio.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos setubalenses, Sandro Mendes, espera o apoio do público para ajudar a equipa a chegar à vitória.





Os beirões não contam com Ricardo Alves e João Reis.





No lançamento da partida o técnico dos tondelenses, Natxo Gonzalez, pede atitude aos seus jogadores para travar o adversário.



Este será o quinto encontro entre as duas equipas no Bonfim para o campeonato, com os sadinos a levarem vantagem no confronto direto, com duas vitórias, um empate e uma derrota.A primeira jornada vai terminar apenas a 8 de setembro, com a receção do Rio Ave ao Vitória de Guimarães, um encontro que foi adiado devido a problemas estruturais numa das bancadas do estádio dos Arcos.Com sete jogos já disputados, Benfica, Sporting de Braga, Famalicão, Boavista e Gil Vicente, que venceu o FC Porto, são os conjuntos que somaram três pontos.