V. Setúbal "preparado" para "jogo de sacrifício" no Estoril

Em conferência de imprensa, o treinador manifestou o desejo de retificar na Amoreira a derrota caseira com o Feirense (2-0) na jornada anterior.



"O início da semana foi um bocadinho mais doloroso depois da derrota. Estamos preparados para defrontar o Estoril. Sabemos que vai ser um jogo de muito sacrifício em que a equipa vai ter de estar constantemente concentrada e focada no que tem de fazer", disse.



Com várias equipas envolvidas na luta pela permanência, o técnico considera que nada ficará decidido depois da penúltima jornada.



"Faça as contas que fizer, o campeonato vai-se decidir na última jornada. Precisamos de pontuar no Estoril e, independentemente do número de pontos que somemos, vamos sempre precisar do último jogo com o Tondela e de continuar unidos estes dias", sublinhou.



José Couceiro frisou ainda a importância do apoio dos adeptos nas bancadas no Estádio António Coimbra da Mota.



"O apoio deles é muito importante para conseguirmos o nosso objetivo. Temos de estar focados, unidos e concentrados para atingir o nosso objetivo. Têm sempre estado connosco em momentos complicados", lembrou.



Luís Felipe, André Sousa, Tomás Podstawski e João Teixeira (lesionados) e José Semedo (castigado) não vão dar o contributo ao Vitória do Setúbal na visita ao Estoril Praia e o treinador lembrou que a lista de indisponíveis pode ainda aumentar, uma vez que Nuno Pinto permanece em dúvida.



"Há situações que eu e o departamento médico só vamos decidir amanhã (no domingo). A equipa concentra-se hoje e amanhã decidiremos se estão em condições de ir a jogo. Não há grandes diferenças em relação à semana passada", revelou.



Estoril Praia, 18.º classificado, com 26 pontos, e Vitória de Setúbal, 16.º com 29, defrontam-se no domingo, a partir das 16:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo a contar para a 33.ª jornada da I Liga de futebol.