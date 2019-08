Vai começar o 86.º campeonato nacional

RTP Comentários 09 Ago, 2019, 09:14 / atualizado em 09 Ago, 2019, 09:14 | 1.ª Liga

Números e Curiosidades



- Começa hoje, dia 9, com o Portimonense – Belenenses SAD, o 86º campeonato nacional e vai até 17 maio (283 dias de campeonato).



- É o 20.º campeonato do séc. XXI, ninguém se vai estrear.



- Últimos 12 anos, 6 títulos de campeão para o Benfica, 6 para o FC Porto.



- Famalicão regressa à I liga... 25 anos depois.



- Gil Vicente regressa 5 épocas depois.



- Paços de Ferreira regressa 1 ano depois.



- Pela 1.ª vez na história vão participar… cinco equipas do Minho (!). Famalicão, Sp. Braga, V.S.C, Gil Vicente e Moreirense.



- Tondela vai estar presente pela 5.ª época consecutiva. (Nunca desceu).



- Pela 2.ª vez, nos últimos 18 anos, o Funchal vai estar representado apenas por uma equipa.



- Será o 6.º ano consecutivo que o campeonato terá 18 equipas.





- Tondela continua com o estatuto dos três grandes, nunca desceram da I para a II Liga.



- Algarve vai estar representado pelo 3.º ano consecutivo (Portimonense).





- Distrito de Aveiro, que teve sempre equipas nos últimos anos (Beira Mar, Arouca e Feirense), não estará representado… muitas épocas depois.



- Haverá 8 encontros inéditos na I liga: Tondela - Gil Vicente; Tondela - Famalicão; Famalicão - Santa Clara; Portimonense – Famalicão; Moreirense – Famalicão, Portimonense – Gil Vicente (parece mentira, mas é verdade), Famalicão – Rio Ave e o Desp. Aves – Famalicão.



- Tarantini vai para a sua 12.ª época consecutiva no Rio Ave, um caso de fidelidade. Segue-se Douglas no Vitória SC (10.ª).



- Depois dos 3 “grandes”, que participaram nos 85 campeonatos, o Sp Braga é a equipa há mais tempo consecutivo na Liga principal, vai para a 45.ª participação consecutiva, e logo de seguida… o Maritimo que vai para a 35.ª participação consecutiva.



As presenças consecutivas no campeonato:



1 – Benfica – 86.ª presença

2 – FC Porto – 86.ª

3 – Sporting – 86.ª

4 – Sp. Braga – 45.ª

5 – Marítimo – 35.ª

6 – Vitória FC – 16.ª

7 – Vitória SC – 13.ª

8 – Rio Ave – 12.ª

9 – Belenenses SAD – 7.ª

10 – Moreirense – 6.ª

11 – Boavista – 6.ª

12 – Tondela – 5.ª

13 – Portimonense – 3.ª

14 – Desp. Aves – 3.ª

15 – Santa Clara – 2.ª

16 – Paços – 1.ª

17 – Famalicão – 1.ª

18 – Gil Vicente – 1.ª



As séries em aberto para a 1.ª jornada:



- Cláudio Ramos (Tondela) é o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar um segundo no campeonato nacional… Vem de 74 jogos seguidos sempre a jogar (6660 minutos).



- Benfica – não perde na I Liga há 19 jornadas, e vem mesmo de 9 vitórias consecutivas.



- Benfica marcou nas últimas 19 jornadas do campeonato passado.



- Sp. Braga está há 17 jornadas sem empatar.



- Desp. Aves vem com 3 derrotas consecutivas.



- Boavista não sofre golos fora de casa há 250 minutos.



- FC Porto não perde fora há 14 jornadas consecutivas.



- Boavista vê cartões amarelos há 45 jornadas consecutivas.



- V.F.C – 15 jornadas sem vencer. Equipa que há mais tempo não vence na I Liga.



Que comece o campeonato!