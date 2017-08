Valor do jogador português dá-nos mais responsabilidade, Diogo Dalot

Lusa 28 Ago, 2017, 18:40 | 1.ª Liga

"É bom para nós [essa responsabilidade]. O jogador português tem vindo a mostrar-se cada vez mais, o valor está mais visível para todo o mundo e dá-nos mais responsabilidade", começou por referir o lateral do FC Porto, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



No primeiro dia de concentração com vista ao encontro diante do País de Gales, referente à fase qualificação para o Campeonato da Europa de 2019, o defesa, que consta pela segunda vez nos eleitos de Rui Jorge, enalteceu a "experiência de já ter participado tanto em Mundiais como em Europeus" pelas camadas mais jovens da equipa das 'quinas'.



Portugal está inserido no grupo 8 com Suíça, Roménia, País de gales, Bósnia-Herzegovina e Liechtenstein, um lote de seleções que se antevê complicado para Diogo Dalot, mas que quer começar já ganhar frente aos galeses no dia 5 de setembro.



"É um grupo difícil como serão todos os outros. Já estamos a falar de um nível elevado, em que a dificuldade vai ser sempre grande. Estamos focados nesse primeiro jogo difícil", declarou.



Habitual titular da equipa B do FC Porto na II Liga, Diogo Dalot discorda que parta em desvantagem para a corrida à vaga no lado direito da defesa, uma vez que o compatriota Fernando Fonseca e também jogador dos 'azuis', joga por empréstimo no Estoril-Praia, da I Liga.



"Acredito que para mim é uma vantagem, porque gosto de trabalhar com os melhores. É a experiência dele que eu também quero viver, como jogar ao mais alto nível no futebol português. Já o conheço há alguns anos. Tento retirar aquilo que ele tem de bom para eu também evoluir. É uma relação saudável e de amizade", concluiu.



A equipa das 'quinas' inicia a caminhada da fase de qualificação do Euro2019 de sub-21 frente ao País de Gales no dia 5 de setembro, pelas 19:15, no Estádio Municipal de Chaves.