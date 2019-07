Vem aí o 86.º campeonato nacional

RTP Comentários 05 Jul, 2019, 09:55 / atualizado em 05 Jul, 2019, 10:04 | 1.ª Liga

CURIOSIDADES SORTEIO



- Vem aí o 20.º campeonato do séc. XXI.



- Ninguém se vai estrear.





- Famalicão regressa à I liga ... 25 anos depois.





- Gil Vicente regressa 4 anos depois.





- Paços de Ferreira regressa 1 ano depois.



- Pela 1ª vez na história vão estar no sorteio... cinco equipas do Minho (!). Famalicão, Sp. Braga, V.S.C, Gil Vicente e Moreirense.





- Tondela vai estar presente pela 5.ª época consecutiva. (Nunca desceu).





- Pela 2.ª vez nos últimos 18 anos o Funchal vai estar representado apenas por uma equipa.





- Portimonense vai realizar a sua 3.ª época consecutiva e o Santa Clara a 2.ª.





- Benfica, Porto e Sporting continuam totalistas.





- Sp. Braga vai a sorteio pela 45.ª época consecutiva (!);





- Marítimo vai estar presente pela 35.ª época consecutiva. (O 5.º clube há mais tempo consecutivo na I liga)



- Vai ser o 7.º ano consecutivo que o campeonato vai ter 18 equipas.



- Tondela continua com o estatuto dos três grandes, nunca desceram da I para a II Liga.



- Algarve vai estar representado pelo 3.º ano consecutivo (Portimonense).



- Vão haver quatro encontros inéditos na I liga:





Tondela - Famalicão;

Famalicão - Santa Clara;

Portimonense - Famalicão (parece mentira, mas é verdade).







A partir das 21h00, no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto







O sorteio é esta sexta-feira à noite no Palácio do Freixo no Porto mas a Liga já deu a conhecer algumas condições que já vêm de épocas anteriores.







Benfica, Sporting, FC Porto e Boavista, Braga Vitória de Guimarães, Famalicão e Gil Vicente têm que jogar simultaneamente em casa ou fora na mesma jornada pela proximidade e razões de segurança.







O sorteio vai evitar também que uma equipa defronte consecutivamente Benfica, FC Porto, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães.







A liga quer igualmente evitar deslocações consecutivas às regiões autónomas (Santa Clara e Marítimo) bem como uma equipa não possa defrontar em duas jornadas seguidas equipas presentes nas competições europeias.







Quanto à II Liga com duas equipas B presentes FC Porto e Benfica defrontam-se na última jornada de cada volta, Mafra e Casa Pia não podem jogar em casa na mesma ronda e a Oliveirense devido a obras no estádio Carlos Osório começa a prova na condição de visitante.





Tondela - Gil Vicente;