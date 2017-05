Videoárbitro na I Liga para todos em 2017/18

Mário Aleixo - RTP 04 Mai, 2017, 08:58 / atualizado em 04 Mai, 2017, 10:15 | 1.ª Liga

A decisão do presidente da FPF, Fernando Gomes, visa no imediato reduzir os erros de arbitragem e responder às queixas dos clubes.



A intervenção do novo sistema visa quatro áreas: lances de penálti, situações de expulsão, situações de golo e má identificação do jogador castigado.



O sistema será montado numa sala com 35 metros quadrados a instalar na Cidade do Futebol e dotada dos indispensáveis meios técnicos.



O videoárbitro prevê um delay máximo de 1,7 segundos entre a ação no campo e a transmissão televisiva (o máximo admissível são dois segundos).



Os custos da instalação do sistema rondam os dois mil euros por jogo e que perfaz um total de 612 mil euros/época.



Dada a complexidade do sistema a FPF não exclui a hipótese de nas primeiras jornadas o videoárbitro funcionar em unidades móveis junto aos estádios.



A aplicação do sistema de videoárbitro deverá levar ao desaparecimento da tecnologia da linha de golo, cujos custos são muito superiores.