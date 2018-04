Vinte e oito jornadas depois o Porto perdeu a liderança

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Abr, 2018, 07:53 / atualizado em 03 Abr, 2018, 07:54 | 1.ª Liga

A equipa do FC Porto abandonou o Restelo com uma derrota que lhe retirou a liderança do campeonato | Manuel de Almeida-Lusa

Desde o início da competição e durante 28 jornadas os azuis e brancos estiveram sempre na liderança, até à sétima jornada na companhia do Sporting, depois isolados.



A vantagem dos portistas sobre o segundo classificado chegou a ser de cinco pontos mas as derrotas sofridas frente ao Paços de Ferreira e Belenenses relegaram a equipa para o segundo lugar.



O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lembra que a conquista do título de campeão só depende da equipa mas não esconde o sentimento de desilusão.





Eis o que falta jogar a FC Porto, Benfica e Sporting até ao final do campeonato:

Setúbal (fora-07/04), FC Porto (casa-15/04), Estoril (fora-22/04), Tondela (casa-29/04), Sporting (fora-06/05) e Moreirense (casa-13/05).Aves (casa-08/04), Benfica (fora-15/04), Setúbal (casa-22/04), Marítimo (fora-29/04), Feirense (casa-06/05) e V. Guimarães (fora-13/05).A equipa portista tem ainda um jogo com o Sporting, em Alvalade, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 18 de abril.P. Ferreira (casa-08/04), Belenenses (fora-15/04), Boavista (casa-22/04), Portimonense (fora-29/04), Benfica (casa-06/05) e Marítimo (fora (13-05).A equipa sportinguista tem ainda dois jogos dos quartos-de-final da Liga Europa com o Atlético de Madrid (05/04-Madrid e (12/04-Lisboa) e com o FC Porto, em Alvalade, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 18 de abril.