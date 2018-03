Vítor Oliveira quer dar sequência ao ciclo de vitórias fora na Vila das Aves

Lusa Comentários 04 Mar, 2018, 12:48 | 1.ª Liga

"Temos duas vitórias fora e queremos manter esse ciclo vitorioso, sabendo de antemão as dificuldades que vamos enfrentar, diante de uma equipa que tem feito bons resultados nos últimos jogos", disse o treinador dos algarvios.



O técnico do Portimonense falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe na segunda-feira, na Vila das Aves, às 20:00, o Portimonense, 10.º classificado, com 27 pontos, ao Desportivo das Aves, 14.º, com 22.



Vítor Oliveira está confiante em conseguir uma vitória, embora reconhecendo as dificuldades, face a "uma equipa que após a mudança de treinador tem conseguido bons resultados".



"Temos pela frente um jogo extremamente difícil na Vila das Aves, mas queremos ir à procura de pontos, pois necessitamos de pontos, porque o campeonato está muito competitivo", sublinhou, acrescentando que "a equipa está empenhada em ultrapassar a derrota na jornada anterior com o FC Porto (1-5)".



Na opinião do técnico dos algarvios, o Portimonense, à semelhança de jogos anteriores fora de casa, "tem capacidade para dar uma resposta muito positiva", ao contrário do que aconteceu na primeira volta.



"Tínhamos uma nota artística elevadíssima, mas, em termos de pontos e de eficácia, era uma média baixa. Neste momento, estamos com um bom nível exibicional fora de casa e temos conseguido resultados. Vamos tentar mais uma vez lutar por um bom resultado, mas cientes das dificuldades e confiantes das possibilidades que temos em criar muitos problemas ao nosso adversário", destacou.



Vítor Oliveira disse ainda não vai poder contar com Lucas, Jadson e Pedro Sá, habituais titulares, que estão impedidos devido a problemas físicos, mas que os jogadores que vão entrar "têm toda a confiança".