Vítor Oliveira vai procurar em Chaves os pontos para assegurar a manutenção

Lusa 21 Abr, 2018, 11:55 1.ª Liga

“Queremos somar pontos e este jogo não foge a esse desejo, para resolver rapidamente a nossa situação e, se possível, com uma boa exibição”, assegurou o treinador dos algarvios.



Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 16:00, o Portimonense ao Desportivo de Chaves, em jogo da 31.ª jornada da prova.



O técnico dos algarvios antevê uma partida “com muitas dificuldades, entre duas equipas que gostam de jogar bem, com princípios de jogo bem definidos” e que procuram o melhor resultado, que é a vitória.



“Sabemos que o Chaves é uma equipa forte, mas estamos alertados para as dificuldades com que nos vamos deparar”, frisou.



Na opinião de Vítor Oliveira, o Portimonense “precisa de voltar às boas exibições e aos bons resultados, para fazer esquecer o último jogo [derrota em casa com o Estoril Praia por 1-0], de forma a conseguir resolver a manutenção o mais rapidamente possível”.



O treinador apontou como causa para as últimas prestações menos conseguidas a posição na tabela classificativa, reconhecendo “alguma complexidade, porque os jogadores começam a pensar muito para a frente”.



“Já alertei os jogadores, porque precisamos de ter os pés bem assentes e conscientes de que temos de somar pontos o mais rapidamente”, destacou.



Vítor Oliveira revelou ainda que irá apresentar em Chaves “os jogadores que dão maiores garantias de alcançar um bom resultado”, acrescentando que o guarda-redes e habitual titular Ricardo Ferreira vai ficar de fora devido a problemas físicos, o mesmo acontecendo com Ewerton.



O médio Pedro Sá também vai falhar a deslocação a Chaves devido a cumprir castigo federativo por acumulação de cartões amarelos.



Portimonense, 10.º classificado com 35 pontos, e Desportivo de Chaves, oitavo com 38, defrontam-se no domingo, às 16h00, no Estádio Municipal de Chaves.