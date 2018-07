Vitória de Guimarães garante defesa Osorio

Lusa Comentários 05 Jul, 2018, 18:45 | 1.ª Liga

O central venezuelano vai representar o seu terceiro clube no principal campeonato luso, depois de ter passado pelo Tondela, formação pela qual cumpriu 26 jogos e marcou três golos, em 2016/17 e na primeira metade da temporada 2017/18, e pelos 'dragões', na segunda metade.



O futebolista sagraou-se campeão nacional pelos 'azuis e brancos', após ter disputado um jogo na competição, quando a equipa de Sérgio Conceição perdeu por 2-0 em casa do Belenenses.



Depois de ter concluído a formação no Zamora, Osorio iniciou a carreira de senior nesse clube do país natal, em 2013, e sagrou-se campeão venezuelano em 2016, antes de rumar a Portugal.



Internacional pela Venezuela em duas ocasiões, o central é o sétimo reforço vitoriano para a época 2018/19, depois do lateral Florent (ex-Belenenses), dos médios Rosier Loreintz (ex-Sochaux B, de França), André André (FC Porto), Pêpê (emprestado pelo Benfica) e dos avançados Davidson (ex-Chaves) e Alexandre Guedes (ex-Aves).