Vitória de Guimarães garante Europa, com melhor época da década

Maria Isabel 22 Mai, 2017, 14:10 / atualizado em 22 Mai, 2017, 15:08 | 1.ª Liga

A equipa minhota atingiu de novo um dos quatro primeiros lugares, após tê-lo conseguido pela última vez em 2007/08, quando foi terceira sob o comando técnico de Manuel Cajuda, e melhorou o 10.º lugar da época passada, ao fazer 62 pontos, registo que igualou o recorde alcançado na época 1995/96.



Os vitorianos atingiram os máximos históricos de pontos fora de casa (33) e de vitórias consecutivas - sete, entre a 26.ª e a 32.ª jornadas -, e garantiram a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, após terem definido como meta um lugar entre os cinco primeiros no início da época.



Com Pedro Martins, ex-Rio Ave, a suceder a Sérgio Conceição no comando técnico, o Vitória ascendeu à quinta posição à sexta jornada, após o triunfo por 1-0 sobre o Moreirense, e aí se manteve durante a maioria da prova, até se instalar definitivamente no quarto, à 29.ª jornada, quando venceu o Desportivo de Chaves, por 3-2, e ultrapassou o Sporting de Braga, que acabou em quinto.



A subida à quarta posição ocorreu depois do presidente, Júlio Mendes, ter afirmado que o clube pretendia, além de se apurar para a Liga Europa, terminar a I Liga nesse lugar, numa declaração após o empate caseiro com o Estoril-Praia (3-3), da 25.ª jornada, a 12 de março.



A formação de Pedro Martins realizou um campeonato consistente, ao somar os mesmos pontos na primeira e na segunda volta (31), na qual registou uma série de 11 jogos sem derrotas, interrompida com a goleada sofrida perante o Benfica (5-0), na 33.ª jornada, no jogo do 'tetra', e uma série de quatro jogos sem triunfos, a pior da época, entre a 19.ª e a 22.ª, com dois empates e dois desaires.



O avançado Marega, melhor marcador da equipa, com 13 golos, 10 deles marcados nas nove primeiras jornadas, e o defesa central Pedro Henrique, que viu um cartão amarelo em 33 jogos completos - recebeu o prémio 'fair play' da I Liga antes do jogo com o Feirense (derrota por 1-0), da 34.ª ronda -, foram os destaques maiores da equipa.



Já Rúben Ferreira, lateral-esquerdo ex-Marítimo, que perdeu a titularidade para Konan, após o empate caseiro com o Desportivo de Chaves (1-1), e Bernard, médio que regressou a Guimarães, cedido pelo Atlético de Madrid, de Espanha, mas nunca se impôs a titular ao longo do campeonato, foram as principais deceções.