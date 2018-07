Vitória de Guimarães goleia Rio Ave, em jogo particular

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 14:21 | 1.ª Liga

Os vimaranenses inauguraram o marcador na primeira parte, por Frederico Venâncio, aos 40 minutos, e dilataram a vantagem na segunda metade, com golos de Ola John, aos 47, André André, aos 54, e Junior Tallo, aos 62, frente a um Rio Ave que está a meio da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, com os polacos do Jagiellonia Bialystok.



Numa primeira parte equilibrada e algo lenta, os vimaranenses desperdiçaram duas ocasiões, por Frederico Venâncio, aos três minutos, e por Alexandre Guedes, aos 24, antes de marcarem aos 40, num cabeceamento do defesa contratado ao Vitória de Setúbal, após canto de Tyler Boyd.



A equipa anfitriã, que alcançou o sexto triunfo em sete particulares, entrou em campo com Miguel Silva, Victor Garcia, Frederico Venâncio, Pedro Henrique e Rafa Soares, Pêpê, Celis e André André e ainda Tyler Boyd, Davidson e Alexandre Guedes.



Já os vila-condenses, que averbaram a segunda derrota em nove jogos de preparação realizados, apresentaram em Guimarães uma equipa totalmente remodelada face à derrota de quinta-feira, na Polónia (1-0), com Leo Jardim, Nadjack, Silvério, Miguel Rodrigues e Afonso Figueiredo, João Schmidt, Jambor e Joca e ainda Júnio, André Silva e Schutte.



O treinador vitoriano, Luís Castro, operou sete alterações no início da segunda parte, dando os primeiros minutos da pré-época às mais recentes contratações, o lateral Dodô e o médio João Carlos Teixeira, e outro dos recém-entrados, o também reforço Ola John, que marcou logo aos 47 minutos, num remate quase sem ângulo, já no interior de área.



Com uma superioridade mais vincada na segunda metade, a turma minhota ampliou o resultado, pouco depois, aos 54, num desvio de André André na pequena área, após incursão de Rafa Soares, pela esquerda, e selou o resultado, aos 62, por Junior Tallo, numa ‘emenda' a cruzamento de Dodô.



Com o jogo da segunda mão frente ao Jagiellonia agendado para quinta-feira, às 20:00, em Vila do Conde, o técnico José Gomes apenas colocou em campo a maioria dos jogadores utilizados na Polónia aos 70 minutos, com exceção de Damien Furtado, que entrou após o intervalo.



Já os vimaranenses vão cumprir um segundo estágio, em Lousada, de 30 de julho até 04 de agosto, antes de receberem o Tondela no primeiro jogo oficial da época, para a segunda fase da Taça da Liga, no dia 06, às 20:00.