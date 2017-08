Vitória de Guimarães multado em mais de oito mil euros

Lusa 29 Ago, 2017, 21:04 | 1.ª Liga

De acordo com o mapa de castigos da quarta jornada da I Liga e da quinta ronda da II Liga, hoje divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, as multas aos vimaranenses prendem-se com o arremesso de "duas garrafas, com água e sem tampa", bem como por cânticos impróprios durante o empate sem golos em Paços de Ferreira.

A verba é agravada pela reincidência do clube, que já tinha desembolsado mais de cinco mil euros pelo arremesso de duas cadeiras e várias garrafas de água na jornada anterior, na receção ao Sporting (derrota por 5-0).

No mesmo jogo, a expulsão do australiano Awer Mabil, por ter "pisado o adversário com força excessiva, sem estar a disputar a bola", valeu-lhe dois jogos de suspensão.

Pena igual recaiu sobre Derley, do Desportivo das Aves, por pontapear um adversário na cara "com força excessiva".

O Benfica vai desembolsar 4.020 euros pelo comportamento dos adeptos, em particular pelo uso de material pirotécnico, entre eles várias tochas, petardos, potes de fumo e um `flash light`.

Na II Liga, o empate (2-2) entre Sporting de Braga B e o Leixões valeu várias suspensões aos minhotos, em que Custódio e Hugo, dirigentes do clube, foram suspensos por 30 dias, por ofensas dirigidas ao árbitro do encontro, André Narciso, enquanto o adjunto Alexandre Ribeiro estará de fora durante 10 dias.

Jogadores suspensos:

I Liga:

- Dois jogos:

Awer Mabil (Paços de Ferreira)

Derley (Desportivo das Aves)

- Um jogo:

Amilton Silva (Desportivo Aves)

Vincent Sasso (Belenenses)

André Micael (Moreirense)

II Liga:

- Dois jogos:

João Pedro (Santa Clara)

- Um jogo:

João Faria (Famalicão)

Kaká (Nacional)