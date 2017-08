Vitória de Guimarães oficializa Victor Garcia

Lusa 28 Ago, 2017, 16:53 | 1.ª Liga

O defesa venezuelano que, na época passada, representou, por empréstimo dos ‘dragões', o Nacional, equipa despromovida à II Liga, afirmou, em declarações ao sítio oficial dos minhotos, que a escolha pela formação treinada por Pedro Martins foi a melhor opção para a carreira.



"Já joguei aqui como visitante. A equipa tem uma grande claque. Foi a melhor decisão da minha carreira desportiva nos últimos anos. Mesmo que não viesse jogar a Liga Europa, era uma boa decisão. Gosto da Liga portuguesa", frisou o jogador.



O futebolista transferiu-se do Real Esppor para o FC Porto na época 2012/13, para representar os juniores, e, nas três épocas seguintes, disputou sete jogos pela equipa principal ‘azul e branca' e 105 pela equipa B, na II Liga, antes do empréstimo aos madeirenses na última temporada.



Victor Garcia tornou-se no segundo reforço hoje confirmado pelos vimaranenses, depois do médio ganês Wakaso, proveniente do Lorient, da II Liga francesa.