Vitória de Guimarães soma sexto triunfo seguido na I Liga e reforça quarto posto

Lusa 28 Abr, 2017, 22:31 | 1.ª Liga

Hernâni, aos 65 minutos, e o suplente brasileiro Raphinha, aos 90, ambos servidos pelo maliano Marega, apontaram os tentos do conjunto de Pedro Martins, que logrou também o 10.º embate seguido sem perder na prova.



Os minhotos reforçaram o quarto posto, somando 59 pontos, provisoriamente, mais oito pontos do que o Sporting de Braga, quinto, que recebe domingo o Sporting, terceiro, com 64, enquanto os sadinos seguem no 11.º posto, com 35.