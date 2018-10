Vitória de Setúbal conquista três pontos em Tondela

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 18:18 | 1.ª Liga

A formação comandada por Lito Vidigal chegou à vantagem, logo na primeira parte, por Semedo, aos 37 minutos, já depois de André Sousa se ter lesionado e substituído por Nuno Pinto.



O tento setubalense resultou de um contra-ataque conduzido por Joãozinho, que serviu Mendy para assistir o português.



Xavier e Peña foram os dois protagonistas dos momentos mais perigosos para o Tondela, nos primeiros 20 minutos, com dois remates defendidos por Joel Pereira.



O Tondela tentou ripostar na segunda parte, já com Arango e Jhon Murillo em campo, mas acabou por ser o Vitória de Setúbal a aumentar a vantagem aos 76 minutos, desta feita num golo de Mendy.



Do lado direito, Nuno Pinto cruzou para a área e Mendy, sem oposição, cabeceou para o segundo golo.



Os comandados de Pepa não conseguiram melhor do que reduzir a desvantagem, com um desvio de Tomané, a 10 minutos do fim, a um livre de Xavier sobre a direita, ao qual o colombiano Arango tentou corresponder.



As tentativas dos anfitriões chegarem ao empate esbarraram nas habituais paragens no final do encontro e terminaram nas mãos de Joeç Pereira, que defendeu a derradeira tentativa de Arango, já no período de compensação.



Com o segundo triunfo consecutivo na prova, o Vitória de Setúbal subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 11 pontos, enquanto o Tondela permanece em zona de descida, no 16.º e antepenúltimo posto, com seis.