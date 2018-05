Vitória de Setúbal vence e salva-se na despedida de José Couceiro

Lusa Comentários 13 Mai, 2018, 22:14 | 1.ª Liga

Após a partida, depois de duas épocas à frente da equipa técnica, o treinador José Couceiro anunciou a sua saída do clube por estar "esgotado e não ter condições para continuar" no cargo.



O triunfo foi obtido graças ao golo de André Pereira, que permitiu à equipa deixar a última posição da tabela e ascender ao 14.º posto. Já os beirões terminaram a prova em 11.º com 38 pontos.



Mesmo sabendo que tinham de esperar pelos resultados dos adversários diretos, os sadinos entraram em campo determinados a fazer o que lhes competia para acalentar o sonho da permanência.



Apoiado por um público entusiasta, o Vitória de Setúbal, depois de uma primeira tentativa de André Pereira (02 minutos), introduziu a bola na baliza dos beirões (08), mas o golo de André Pereira foi invalidado pelo videoárbitro por fora de jogo de Vasco Fernandes.



Apesar do balde de água fria, os comandados de José Couceiro não desanimaram e continuaram por cima no encontro. Aos 12 minutos, João Amaral, na cobrança de um livre direto, levou a bola a passar perto do poste esquerdo da baliza de Cláudio Ramos.



Depois do sufoco inicial a que foi submetido, o Tondela, aos 18 minutos, conseguiu chegar à baliza contrária num lance em que Ricardo Costa desviou de cabeça para defesa segura de Cristiano.



Com movimentações rápidas no meio-campo e ataque, os vitorianos conseguiram chegar à vantagem aos 23 minutos. À boca da baliza, André Pereira, assistido por Patrick Vieira, que tinha antes combinado com Arnold, limitou-se a encostar para o 1-0.



No setor mais recuado do Vitória de Setúbal, Nuno Reis falhou uma interceção e permitiu a Miguel Cardoso criar uma ocasião soberana, aos 27 minutos. O avançado dos beirões tirou Cristiano do caminho, mas viu Yohan Tavares evitar o golo com um corte providencial.



No minuto seguinte, o Tondela voltou a criar perigo por Miguel Cardoso, que viu o guarda-redes Cristiano evitar a igualdade. Na resposta, em contra-ataque, André Pereira, após passe de 'bandeja' de João Amaral, acertou, de forma incrível, na trave da baliza defendida por Cláudio Ramos.



Aos 38, o conjunto setubalense visou a baliza contrária num remate de fora da área de José Semedo que saiu sobre a trave. Antes do intervalo, o Tondela dispôs de uma oportunidade soberana através de um livre indireto de Pedro Nuno no interior da área que foi travado pela muralha sadina formada sobre a linha de golo.



No reatamento, o Tondela, aos 49 minutos, esteve perto de empatar num livre de Migiuel Cardoso que só não deu golo porque o capitão Vasco Fernandes evitou o empate com um corte de cabeça sobre a linha de baliza.



Mais perigosos, aos 52 minutos, os beirões voltaram a ameaçar a baliza vitoriana num remate do veterano Ricardo Costa que só não deu golo devido a uma boa defesa de Cristiano.



Aos 55 minutos, numa jogada rápida de ataque, o Vitória de Setúbal quase ampliou a vantagem num lance em que Patrick combinou com André Pereira, que assistiu Arnold que rematou em jeito para grande defesa de Cláudio Ramos a evitar o golo.



Uma perdida incrível de Vasco Fernandes, aos 68 minutos - desviou sobre a trave depois de livre direto apontado na direita por Patrick -, impediu o Vitória de Setúbal de ampliar a vantagem no marcador.



Até ao final, o resultado não sofreu alterações e o Vitória de Setúbal festejou a permanência, que vai permitir à equipa estar entre os 'grandes' do futebol nacional pela 71.ª vez na temporada 2018/19.