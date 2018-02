Vitória de Setúbal volta aos triunfos na I Liga após 11 jogos sem ganhar

Lusa 05 Fev, 2018, 23:11 / atualizado em 05 Fev, 2018, 23:12 | 1.ª Liga

Após uma série de seis derrotas e cinco empates, a equipa sadina somou a sua terceira vitória no campeonato, impondo-se ao conjunto lisboeta com golos de Edinho (45 minutos), de livre direto, João Amaral (51) e João Teixeira (64).



O Vitória permanece em 16.º lugar, com 18 pontos, logo acima da zona de despromoção e em igualdade com o Estoril Praia (17.º), que tem um jogo a menos. O Belenenses, que não ganha um jogo desde a décima jornada, segue no 12.º lugar, com 21 pontos.



Veja o resumo da partida:

#url#https://rtp.vsports.pt/embd/41760/m/361944/rtp/1c7633282a428c5ecd6d2b52b482ffce?autostart=false#uurl#