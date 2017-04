Vitória favorece sócios mais antigos na venda de bilhetes para a final da Taça

Lusa 25 Abr, 2017, 22:30 | 1.ª Liga

Os vitorianos garantiram a sétima presença da história na final da prova 'rainha', após terem superado nas meias-finais o Desportivo de Chaves (triunfo em casa por 2-0 e derrota fora por 3-1), e, depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter avançado, no domingo, que a venda de bilhetes começa em 09 de maio, com preços de 20, 27,5 e 35 euros, decidiram beneficiar, na venda, os sócios com mais anos.



"Conhecido o preço dos bilhetes, o Vitória SC vem agora informar os associados sobre o processo de aquisição dos mesmos, que se irá reger pelo princípio da antiguidade, cabendo um bilhete a cada associado", lê-se na nota publicada no sítio oficial do emblema minhoto.



O regulamento criado pelo Vitória prevê que a venda dos ingressos enviados para Guimarães decorra entre 15 e 20 de maio, depois de, numa primeira fase, entre 27 de abril e 11 de maio, qualquer sócio ter de "efetuar um pré-registo" no sítio do clube na Internet ou presencialmente, no Estádio D. Afonso Henriques, para poder garantir o ingresso.



Os vimaranenses ditam ainda, nesse regulamento, que "findo o período de pré-registo", será divulgado no sítio oficial uma lista com o nome de todos os sócios pré-registados, ordenada pela antiguidade, antes de iniciar a fase de entrega de bilhetes em "dias pré-definidos" aos associados, que precisam de ter a quota de maio em "dia" no momento de o levantar.



O clube informou ainda que vai realizar, em 20 de maio, um sorteio de 200 bilhetes para associados "que efetuaram o pré-registo validamente", mas não garantiram bilhete através do "critério de antiguidade".



O regulamento afirma ainda que a "venda de bilhetes está limitada aos ingressos disponibilizados", não especificando quantos vão estar disponíveis, apesar da FPF já ter dito que os clubes vão dispor da "maior percentagem de sempre", por receberem, além da percentagem habitual, metade dos bilhetes entregues em finais anteriores à associação anfitriã do jogo (Associação de Futebol de Lisboa).



Vitória de Guimarães e Benfica vão disputar a final da Taça de Portugal pelas 17:15 de 28 de maio, reeditando o duelo de 2013, quando os vimaranenses conquistaram pela primeira vez o troféu, após derrotarem por 2-1 os 'encarnados', vencedores da prova em 25 ocasiões, a última das quais em 2014 - venceram o Rio Ave por 1-0, no jogo decisivo.