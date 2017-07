Vitória Guimarães vence Portimonense nos penáltis e segue para a final do Torneio do Varzim

Lusa 16 Jul, 2017, 10:51 | 1.ª Liga

Após a igualdade, por 3-3 no final do tempo regulamentar, os minhotos foram melhores no desempate por grandes penalidades, chegando a uma vantagem de 4-2, depois de os algarvios terem falhado dois remates.



O Portimonense até teve numa posição privilegiada para garantir o triunfo final, ainda durante os 90 minutos, uma vez que chegou a estar em vantagem, por 3-1, mas acabou por permitir que o adversário chegasse recuperasse o empate já na fase de descontos.



A formação vimaranense até entrou melhor na partida, adiantando-se no marcador, aos 32 minutos, num cabeceamento de Teixeira.



No entanto, na segunda parte do encontro, o Portimonense conseguiu a reviravolta no marcador, depois de dois momentos de infelicidade do defesa central do Vitória, Moreno, que marcou dois autogolos, aos 57 e 70 minutos.



Aproveitando a desconcentração do adversário, os algarvios ainda dilataram a vantagem, aos 77 minutos, com Pires a assinar o 3-1, parecendo que estava encontrado o primeiro finalista do torneio.



No entanto, os nortenhos não baixaram os braços e, com dois golos de rompante ao cair do pano, aos 86, por Tozé, e 90+1, por Sacko, arrastaram a decisão para as grande penalidades, quando foram mais felizes.



Na final deste Torneio de Verão do Varzim, o Vitória de Guimarães vai defrontar o vencedor da outra meia-final, a disputar entre o anfitrião Varzim, da II Liga, e o Belenenses, da I Liga.