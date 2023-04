Vitória procura regressar aos triunfos em Famalicão

A equipa vimaranense, que não vence no campeonato há quatro jogos (três derrotas e um empate), está agora em sexto lugar do campeonato, com 41 pontos, a três do Arouca, que segue em quinto e nesta ronda visita o Sporting.Já o Famalicão, que vem de uma vitória na visita ao Paços de Ferreira, está em nono lugar, com 36 pontos, numa situação tranquila no campeonato, já com uma vantagem significativa para as equipas envolvidas na luta pela manutenção.





Os homens da casa, depois de uma vitória importante em casa do Paços de Ferreira, continuam com algumas dúvidas - Mihaj continua lesionado e Otávio deverá ser opção -, enquanto, do outro lado, o panorama é bem mais preocupante. Bamba - referência defensiva vimaranense - está castigado, assim como Bruno Gaspar, enquanto Tiago Silva é dúvida e Varela e André Amaro continuam entregues ao departamento médico.





Numa partida que se espera competitiva, o meio-campo deverá ser a chave. No lado famalicense, a presença de Iván Jaime em zonas interiores poderá provocar o desequilíbrios na defensiva vitoriana, ao passo que, do lado do Vitória SC, Dani Silva e André André poderão ser decisivos.