Vitórias correm pela conquista dos três pontos

Mário Aleixo - RTP 28 Abr, 2017, 08:15 / atualizado em 28 Abr, 2017, 08:17 | 1.ª Liga

O jogo está marcado para o estádio do Bonfim e 21 pontos separam as duas equipas com vantagem para os nortenhos.



A equipa da casa situa-se num tranquilo 11º lugar enquanto os forasteiros se situam na quarta posição com cinco pontos de vantagem sobre o 5º que é o Sporting de Braga.



A equipa sadina tem dois jogadores lesionados: Gonçalo Duarte e André Severino.



O treinador dos setubalenses, José Couceiro, na antevisão do desafio admitiu que a equipa está em condições de jogar bom futebol.





A formação minhota também conta duas ausências por lesão: Miguel Silva e João Aurélio.O técnico dos vimaranenses, Pedro Martins, assegurou que apesar da vantagem que a sua equipa tem para o quinto classificado não irá facilitar.O árbitro do jogo é Manuel Oliveira e o encontro terá informações regulares na Antena 1 com o jornalista David Carvalho.