Vizela diz que jogo com B SAD foi adiado pelas autoridades de saúde

Sem revelar a nova data, o emblema minhoto informa, "".No mesmo comunicado, o Vizela acrescenta que a justificação para esta decisão ocorre porque "".Devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube - 13 dos quais infetados pela nova estirpe Ómicron -, o B SAD apresentou-se com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga, no sábado (27 de novembro).O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os "azuis" terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento, tendo, na segunda-feira, reunido a direção de emergência e avançado com uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que já instaurou um processo com "natureza urgente", para apurar responsabilidades.O Vizela adverte que", recordando que nesse dia foi disputado o bizarro embate com o Benfica, no Estádio Nacional, em Oeiras.O clube minhoto exige que se aplique "a mesma medida a todos os casos", para "salvaguardar a verdade desportiva" da competição, acrescentando ter solicitado esclarecimentos à LPFP.

O encontro entre Tondela e Moreirense, também a contar para a 13.ª jornada da I Liga, que deveria ocorrer no sábado, foi adiado para 3 de janeiro de 2022, devido ao surto de covid-19 nos `beirões`, que solicitaram esta alteração à LPFP.