Xadas diz que Sporting de Braga vai à Luz para vencer Benfica

Lusa 04 Ago, 2017, 15:14 | 1.ª Liga

O jogo entre Benfica e Sporting de Braga realiza-se na quarta-feira, na ronda inaugural do campeonato.



"Os jogadores, quando chegam a este nível, a este patamar, estão motivados para qualquer jogo. Apesar de ser com o Benfica vamos lá tentar ganhar e trazer os três pontos para Braga", afirmou o jogador no final do sofrido triunfo sobre o AIK, na quinta-feira (2-1 após prolongamento), com o golo salvador a surgir mesmo no final (120+1), por Raúl Silva.



Xadas, de 19 anos, entrou após o intervalo substituindo Pedro Santos e mostrou argumentos para poder lutar por um lugar no ‘onze'.



"Sim, foi um final perfeito. Lutámos muito por passar o AIK, foi uma equipa que nos criou bastantes dificuldades, mas nós temos um grupo forte, estamos a formar uma grande equipa e tivemos que lutar contra as adversidades", disse.



No final, Abel Ferreira reconheceu o contributo do jovem médio e frisou querer "jogadores que vão para cima do adversário, que não tenham medo de errar, que queiram fazer a diferença".



"Entrei para ajudar a equipa, consegui-o da melhor forma, foi uma vitória sofrida, um jogo bastante complicado, o primeiro diante dos nossos adeptos, o que era complicado [porque] estamos em dívida para com eles", disse.



Os bracarenses vão agora defrontar os islandeses do FH Hafnarfjordur na eliminatória que antecede a fase de grupos da Liga Europa.