Académica despede-se dos adeptos com derrota ante o Sporting da Covilhã

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 18:41 | 2.ª Liga

No Estádio Cidade de Coimbra, os ‘estudantes’ despediram-se esta época dos adeptos com uma derrota, o que já não acontecia desde 17 de dezembro, quando a equipa perdeu 1-0 com o Famalicão, uma das duas equipas promovidas ao primeiro escalão, em conjunto com o líder Paços de Ferreira.



O Sporting da Covilhã inaugurou o marcador aos 34 minutos, numa jogada em que Kukula se isolou e, perante na saída do guarda-redes Júlio Neiva, ofereceu o golo a Mika, que se limitou a encostar para dentro da baliza.



Quatro minutos mais tarde, Gilberto isolou-se e teve o segundo golo nos pés, mas rematou rasteiro à saída do guardião academista, com a bola, caprichosamente, a sair a rasar o poste.



Sem que a ‘briosa’ tivesse qualquer oportunidade para empatar, a equipa serrana dilatou a vantagem em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, por Kukula, que voltou a surgir isolado na área da Académica.



Na segunda parte, o guarda-redes Júlio Neiva, que hoje fez a estreia no campeonato, evitou que a Académica sofresse mais golos, com duas boas defesas, aos 53 e 89 minutos.



Bastante desconcentrada, a equipa anfitriã raramente incomodou o último reduto dos visitantes, que, por sua vez, criaram sempre bastante perigo na área dos ‘estudantes’.