Académica regressa às vitórias frente ao Benfica B

Lusa Comentários 05 Out, 2019, 13:54 | 2.ª Liga

Desde a primeira ronda, em 11 de agosto, em que bateu o Leixões por 3-2, que a ‘briosa’ não vencia, tendo averbado depois três derrotas e dois empates, mas o triunfo de hoje fez com que a Académica ultrapassasse o Benfica B na tabela classificativa.



Os ‘estudantes’ entraram muito bem no jogo, delineando boas jogadas no último terço do campo, tendo a primeira grande oportunidade surgido aos 16 minutos, numa excelente jogada individual de Mauro Cerqueira.



O lateral esquerdo da ‘briosa’ driblou dois adversários, mas, dentro da área benfiquista, quando seguia isolado, permitiu a defesa do guarda-redes Svilar.



Aos 29 minutos, Barnes Osei, lançado na direita, entrou na área e rematou para defesa de Svilar, que desviou a bola para o poste antes de a agarrar definitivamente.



O golo surgiu aos 38 minutos, na sequência de um pontapé de canto marcado por Leandro, em que Mike desviou de cabeça para o segundo poste, onde apareceu Silvério a rematar sem hipótese de defesa.



O Benfica poderia ter empatado na jogada seguinte, no único remate efetuado à baliza nos primeiros 45 minutos, mas o remate do avançado Pedro Henrique desviou num defesa da Académica e a bola saiu pela linha final.



Na segunda tarde, a tendência manteve-se, com a Académica a mandar no jogo e a dispor de algumas oportunidades, em jogadas de bom recorte técnico.



A ‘briosa’ esteve perto de ampliar o resultado aos 63 minutos, num remate de Leandro que obrigou Svilar a desviar a bola para canto, e aos 74, num cabeceamento de Mike a rasar a trave.



Tal como na primeira parte, o Benfica só fez um remate à baliza dos ‘estudantes’, aos 77 minutos, por David Tavares, a passe de Gonçalo Ramos, que saiu por cima da barra, quando estava em boa posição para marcar.



Aos 80 minutos, o árbitro Rui Costa anulou um golo a Romário por posição irregular e, oito minutos depois, o treinador César Peixoto foi expulso do banco de suplentes por eventuais palavras dirigidas à equipa de arbitragem.



Já no período de compensação, Traquina obrigou Svilar a defesa apertada para canto, num remate cruzado.