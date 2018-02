Académica vence e fica a um ponto do líder FC Porto B

Lusa 11 Fev, 2018, 19:25 | 2.ª Liga

Na luta pelo acesso à I Liga, Arouca, Santa Clara e Académico de Viseu confirmaram credenciais, enquanto o Leixões, que empatou em casa a 1-1 com o Sporting de Braga B, e o Penafiel, que perdeu sábado em casa com o Varzim (3-2), cederam terreno.



Em Barcelos, Guima abriu o ativo para os 'estudantes' aos 23 minutos, Luisinho elevou para 2-0 aos 40 e já na segunda parte, Djousse, de grande penalidade, fez o terceiro, aos 55, e Dias, aos 86, estabeleceu o resultado final.



A Académica encurtou para um ponto a diferença para o FC Porto B, equipa que não entra nas contas da promoção à I Liga, e manteve a distância de três para o Arouca, mas deixou alguns dos seus diretos opositores mais longe.



O Arouca, na terceira posição com 40 pontos, a três da Académica e a quatro do FC Porto B, venceu em casa o lanterna-vermelha Real, por 1-0, com um golo do brasileiro Victor Guilherme, aos 45+1 minutos, e também viu diminuído o grupo de perseguidores.



Com menos um ponto do que o Arouca seguem as equipas do Académico de Viseu (4.º), que goleou por 5-1 o Benfica B, no Seixal, e o Santa Clara (5.º), que venceu em casa por 2-0 o FC Porto B.



João Reis e Rafael Batatinha, aos 27 e 43 minutos, foram os marcadores dos golos do Santa Clara frente ao FC Porto, enquanto o Académico de Viseu derrotou o Benfica B com três golos de Sandro Lima, aos 11, 38 e 85 minutos, e dois do georgiano Ebralidze, aos 41 e 90.



Os 'encarnados', que seguem no décimo lugar, com 33 pontos, reduziram por Heriberto Tavares, aos 45+1.



O Leixões (6.º) e o Penafiel (7.º), ambos com 37 pontos, foram duas das equipas 'perdedoras' desta 24.ª jornada, dado que viram os seus adversários mais diretos ganhar vantagem na tabela classificativa.



A formação de Matosinhos deixou-se empatar no período dos descontos, com um golo do sul-africano Luther Singh, depois de estar em vantagem desde os 42 minutos, com um golo de Bruno Lamas, e o Penafiel perdeu sábado em casa por 3-2 com o Varzim (15.º).



No 'miolo' da tabela, Nacional, que conta um jogo em atraso, e Sporting da Covilhã empataram 1-1 e seguem na oitava e nona posição, respetivamente, separados por um ponto. O Nacional está apenas um ponto de Leixões e Penafiel e o Sporting da Covilhã a dois.



João Camacho colocou a formação insular em vantagem aos 45+1 minutos, mas a equipa serrana chegou ao empate através do guineense Amadu Turé, aos 87.



Na zona tranquila da tabela, o Vitória de Guimarães B (12.º) venceu em casa por 1-0 o Cova de Piedade (13.º), com o único golo a ser marcado por Tiago Castro, aos 84 minutos.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, a Oliveirense venceu em casa por 2-0 o Famalicão, com dois golos do colombiano Bryan Riascos, aos 11 e 45+1 minutos, e ascendeu do 18.º ao 17.º posto, ainda abaixo da linha virtual de permanência.



O União da Madeira venceu em casa do Sporting B, por 1-0, com um golo do brasileiro Luan, aos 38 minutos, e manteve-se como o primeiro clube acima da zona de descida, onde estão Oliveirense (17.º), Gil Vicente (18.º), Sporting de Braga B (19.º) e Real (20.º).