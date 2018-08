Académico de Viseu faz reviravolta frente ao Arouca e vence por 3-2

Lusa Comentários 26 Ago, 2018, 21:43 | 2.ª Liga



Toni Gomes e Bukia, ainda na primeira parte, marcaram os golos que deram ao Arouca a vantagem com que foram para intervalo, mas, no segundo tempo, os viseenses viraram o resultado com golos de Deyvison, aos 58, na própria baliza, e de Nsor, aos 64 e 71.



Numa tarde de intenso calor no Estádio do Fontelo, em Viseu, o Arouca aproveitou as duas oportunidades que conseguiu criar para marcar, primeiro por Toni Gomes, aos 38 minutos, que se limitou a enviar para o fundo da baliza, e depois por Bukia, aos 41, num lance caricato.



No segundo tempo, Manuel Cajuda deixou no balneário Tomé e Ryan e fez entrar Gabriel e Luisinho, extremo que esta semana chegou a Viseu como reforço para a nova época.



Os viseenses tornaram-se uma equipa mais ofensiva e reduziram aos 58 minutos, num autogolo de Deyvison, a desviar para a própria baliza um centro remate de Gabriel.



Depois entrou em ação a dupla Luisinho/Nsor, com o primeiro a assistir e o avançado a marcar, por duas vezes, somando já quatro golos na temporada. O empate aconteceu aos 64 minutos, com Nsor a fazer um `chapéu´, de cabeça, a Rui Vieira, e a reviravolta foi consumada aos 71 minutos, de novo pelo ponta de lança e igualmente de cabeça.



Miguel Leal mexeu na equipa e colocou mais gente na frente, com as entradas de Adílio e Fábio Fortes, mas o Académico de Viseu foi sólido a defender e segurou uma vantagem que lhe permitiu manter a invencibilidade, em três jornadas, e o sétimo ponto na classificação, enquanto o Arouca mantém os três pontos.



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Arouca, 3-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Toni Gomes, 38 minutos.



0-2, Bukia, 41.



1-2, Deyvison, 58 (própria baliza).



2-2, Nsor, 64.



3-2, Nsor, 71.



Equipas:



- Académico de Viseu: Jonas, Tiago Almeida, Pica, Tomé (Luisinho, 46), Kevin Medina, Lucas, Latyr Fall, Fernando Ferreira, Ryan (Gabriel, 46, Kokorovic, 86), João Mário e Nsor.



(Suplentes: Cléber, Paná, Rui Miguel, Barry, Kokorovic, Luisinho e Gabriel).



Treinador: Manuel Cajuda.



- Arouca: Rui Vieira, Oleques, Vitor Massaia, Deyvison, Sanchez, Didi (Ericson, 68), Soares, Bruno Alves (Adílio Santos, 85), Toni Gomes (Fábio Fortes, 72), Malele e Bukia.



(Suplentes: Gasparoto, Kiko, Benny, Adílio Santos, Ericson, Pedró e Fábio Fortes).



Treinador: Miguel Leal.



Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Alves (15), Tiago Almeida (50), Soares (83).



Assistência: Cerca de 1400 espetadores.