Académico de Viseu venceu em Tondela por 4-3 em jogo particular

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 14:33 / atualizado em 20 Jul, 2019, 14:38 | 2.ª Liga

Bruninho (48), Tiago Almeida (74), Bruno Loureiro (88), na conversão de uma grande penalidade, e Carter (90), marcaram para o Académico de Viseu, enquanto Pité (60), também através de um castigo máximo, Richard (63) e o júnior Tiago Almeida (74) assinaram os tentos do Tondela.



No Tondela, referência ainda para a utilização de Jhon Murillo, o venezuelano que integrou apenas esta semana os trabalhos dos ‘auriverdes’.



Este foi o quarto desafio da pré-época da equipa de Natxo González depois da vitória sobre o Anadia (2-1), da derrota com o Desportivo das Aves (2-1) e do empate (0-0) com a Oliveirense.



Quanto à formação orientada por Rui Borges, foi o embate dos viseenses, depois de vitórias frente ao Cova da Piedade (1-0), Feirense (2-0) e Oliveira do Hospital (2-0), de uma derrota, por 3-1, frente ao Santa Clara e de um empate (2-2) com o Lusitano de Vildemoinhos.



O Académico de Viseu tem o primeiro jogo oficial marcado para dia 28, com a visita ao Penafiel, para a primeira fase da Taça da Liga.