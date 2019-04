André Vieira sai do banco para bisar e dar vitória ao Farense sobre o Estoril Praia

Lusa Comentários 14 Abr, 2019, 15:13 | 2.ª Liga

O médio foi a figura da partida com dois golos que deram um importante triunfo aos algarvios na luta pela manutenção, enquanto o Estoril Praia, agora a nove pontos do Famalicão, segundo classificado, despediu-se praticamente da corrida pela subida à I Liga.



Com as duas equipas a precisarem de vencer por diferentes razões, o Farense apostou no contra-ataque e criou as melhores jogadas da primeira parte, contra um Estoril Praia pouco intenso na procura da baliza adversário.



Alvarinho, com um remate perigoso para defesa de Thierry Graça (13 minutos), e Kitambala, com um ‘tiro' perigoso ao lado (36), tiveram nos pés as principais ocasiões dos locais, enquanto o Estoril só tentou de fora da área e não incomodou Hugo Marques.



No arranque da segunda metade, Daniel Bragança aproveitou um ressalto e surgiu isolado, abrindo o marcador, mas os forasteiros empataram quatro minutos depois, por Roberto, num cabeceamento ao primeiro poste na sequência de um canto.



O jogo animou e surgiram diversas ocasiões para os dois lados, com Thierry Graça a somar várias boas defesas (53, 70, 83 e 85), enquanto Filipe Soares, com um remate em jeito (59), esteve perto do segundo golo para o Estoril, que também reclamou uma grande penalidade de Jorge Ribeiro sobre Ibra Koneh (69).



André Vieira foi a última aposta de Álvaro Magalhães, aos 86 minutos, e acabou por ser a figura da partida, ao assinar os golos da vitória: aos 89, desviou com sucesso um cruzamento de Tavinho e, aos 90+2, marcou na recarga a um remate de Mayambela defendido por Thierry Graça.