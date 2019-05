Arouca vence sobre o final, após Estoril desperdiçar penálti

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 20:30 | 2.ª Liga

O controlo do jogo nunca fugiu verdadeiramente aos arouquenses e Ericson e Adílio estiveram perto de marcar, mas foram os forasteiros que, contra a corrente do jogo, chegaram primeiro ao golo, aos 34 minutos, pelo ex-Arouca Roberto, que não festejou.



Antes de terminar a primeira parte, Fábio Fortes esteve perto do empate e foi o mesmo avançado cabo-verdiano que, nos primeiros segundos da segunda, obrigou Igor a uma grande intervenção, após um primeiro remate de Willian.



Com perseverança, Fábio Fortes chegaria ao empate após canto cobrado da esquerda por Willian, cabeceando para golo ao primeiro poste, com a bola ainda a bater no poste antes de entrar.



Na sequência, e com grande caudal ofensivo, foi Massaia que, de cabeça, esteve perto da reviravolta. Igor voltou a brilhar.



Na parte final, chegaram emoções: aos 87 minutos, o Estoril beneficiou de um penálti, após falta de Adílio sobre Gorré. Sandro Lima enganou Stefanovic, mas acertou na barra.



Os visitantes não marcaram e, dois minutos depois, Lumu, em lance iniciado na direita, rematou em arco de fora da área e assinou um golo de ‘levantar’ o estádio, que ficou em festa, com o Arouca mais tranquilo na tabela.



O Arouca é agora 13.º classificado, com 40 pontos, enquanto o Estoril Praia é quarto, com 51.



Jogo no Estádio Municipal de Arouca.



Arouca – Estoril Praia, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Roberto, 34 minutos.



1-1, Fábio Fortes, 54.



2-1, Lumu, 89.



Equipas:



- Arouca: Stefanovic, João Amorim (Kiko, 46), Massaia, Pedro Pinto, Thales (Baba Seck, 84), Ericson, Soares, Adílio, Willian (Lumu, 70), Fábio Fortes e Malele.



(Suplentes: Rui Vieira, Benny, Kiko, Bruno Alves, Breitner, Lumu e Baba Seck).



Treinador: Quim Machado.



- Estoril Praia: Igor, João Góis, Diakhité, Miguel Rodrigues, Toti, Cícero (Gonçalo, 08), João Patrão, Kenji Gorré, Yan (Bélima, 61), Filipe Soares e Roberto (Sandro Lima, 80).



(Suplentes: Igor, João Cunha, Batista, Semedo, Bonani, Zé Pedro e Deivison).



Treinador: Bruno Baltazar.



Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yan (59), Lumu (81) e Sandro Lima (90+4).



Assistência: Cerca de 1.400 espetadores.