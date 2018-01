Avançado Onyeka regressa ao Sporting da Covilhã

Lusa 21 Jan, 2018, 18:50 | 2.ª Liga

O avançado nigeriano chegou no último 'mercado de inverno', cedido pelo Braga, ao emblema serrano, no qual fez 11 partidas e marcou três golos.



Atualmente o jogador estava sem clube e o técnico serrano considerou que o atacante tem o perfil por si pretendido, pois vai acrescentar "raça, luta e trabalho" ao grupo.



"O presidente tem sido inteligente, porque sabe o perfil de jogador que eu quero. O jogador que eu quero é um jogador disponível, não é um jogador que já vem feito e depois chega aqui e não se adapta a este contexto de luta, de batalha. Na II Liga ganha mais jogos quem trabalhar mais forte dentro do campo", realçou hoje o treinador, após o jogo frente ao Santa Clara, que terminou com uma vitória por 1-0 dos serranos.



Onyeka é o primeiro reforço dos 'leões da serra' na reabertura do mercado de transferências e hoje assistiu ao jogo do Sporting da Covilhã com a formação açoriana.