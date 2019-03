Benfica B dá lição de eficácia e abate Estoril Praia

Lusa Comentários 31 Mar, 2019, 14:34 | 2.ª Liga

No Estádio António Coimbra da Mota, a equipa comandada por Renato Paiva entrou a todo o gás e festejou logo aos cinco minutos, na primeira oportunidade, graças a uma boa finalização do central Kalaica. Era o começo de 45 minutos para esquecer dos anfitriões.



Os estorilistas tentaram reagir, mas faziam-no sem qualquer ideia ou inspiração. Por outro lado, o Benfica B demonstrava uma grande organização e superior capacidade para sair em transições rápidas e e as que conseguiu na primeira parte acabaram em golo.



Aos 23 minutos, o inglês Willock chegou rápido ao segundo poste para concluir uma boa jogada do ataque ‘encarnado’ e fazer o 2-0. No entanto, os jovens ‘encarnados’ queriam mais e, quatro minutos depois, coube a Pedro Henrique responder de cabeça ao cruzamento perfeito de Alex Pinto para o 3-0. Três remates, três golos para os forasteiros no primeiro tempo.



No segundo tempo, o Estoril tentou limpar a imagem, mas não deixou de se expor novamente aos perigos do contra-ataque ‘encarnado’ e o melhor que conseguiu foi mesmo o tento de honra aos 86 minutos, por Yan Matheus.



A formação de Bruno Baltazar tinha a oportunidade de pressionar o rival Famalicão na segunda vaga pela subida ao primeiro escalão, em caso de vitória sobre o Benfica B, mas ficou agora em risco de se atrasar irremediavelmente para os famalicenses e para a Académica, uma vez que ambos jogam ainda este domingo.



O Estoril continua, assim, em quarto, com 45 pontos, e tem o Benfica B logo a seguir, com 44.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.



Estoril Praia – Benfica B, 1-3.



Ao intervalo: 0-3.



Marcador:



0-1, Kalaica, 05 minutos.



0-2, Willock, 23.



0-3, Pedro Henrique, 27.



1-3, Yan Matheus, 86.



Equipas:



- Estoril Praia: Thierry Graça, João Góis, Miguel Rodrigues, João Pedro, Rafael Furlan, Filipe Soares, Cícero (Ibra Koneh, 68), Kenji Gorré (Belima, 62), Yan Matheus, Chaby (Dadashov, 29) e Sandro Lima.



(Suplentes: César Augusto, Gonçalo Santos, João Patrão, Dadashov, Diakhité, Belima e Ibra Koneh).



Treinador: Bruno Baltazar.



- Benfica B: Zlobin, Alex Pinto, Kalaica, Pedro Álvaro, Frimpong, Nuno Santos, Florentino Luís, Benny, Bernardo Martins (David Tavares, 77), Willock (Zé Gomes, 71) e Pedro Henrique (Saponjic, 82).



(Suplentes: Fábio Duarte, David Zec, Diogo Mendes, David Tavares, Vukotic, José Gomes e Saponjic).



Treinador: Renato Paiva.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Henrique (13), João Góis (31).



Assistência: Cerca de 900 espetadores.