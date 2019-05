Benfica B e FC Porto B empatam `clássico` da II Liga no Seixal

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 16:15 | 2.ª Liga

Numa partida com poucos golos para o número de oportunidades, 'águias' e ‘dragões’ prolongaram o ‘jejum’ de vitórias, que dura há três e cinco jogos, respetivamente.



O Benfica B entrou mais forte e teve um par de ocasiões para se adiantar, por Jota, mas o avançado disparou por cima após cruzamento de Simon Ramírez (12 minutos) e permitiu a defesa de Mouhamed (14) quando tinha apenas o guardião pela frente.



De forma surpreendente, foi o FC Porto B quem se colocou em vantagem, aos 18 minutos, no seguimento de um canto apontado por João Mário, que bateu curto para João Pedro e o brasileiro, em vez de cruzar, fletiu para o interior e disparou sem hipóteses para Zlobin.



Ao golo seguiu-se o melhor período dos portistas, que até podiam ter ampliado a vantagem por Diogo Leite (29), mas a reação dos ‘encarnados’ no final da primeira parte surtiu efeito no golo de Nuno Santos (40).



No seguimento de uma jogada rápida pela esquerda, Frimpong fez o cruzamento e o médio benfiquista nem precisou de saltar para cabecear de forma certeira para o fundo das redes e repor a igualdade.



A equipa de Renato Paiva voltou a entrar melhor no segundo tempo e Saponjic, com Mouhamed desenquadrado, viu Oleg cortar-lhe um cabeceamento em cima da linha de golo (47), enquanto Jota acertou na trave (49) após bom trabalho individual na área portista.



O FC Porto B reagiu bem, mas apesar das oportunidades de Rui Costa (74), que permitiu uma boa defesa a Zlobin, e de Romário, que atirou à trave de livre direto (90+2), os ‘encarnados’ estiveram sempre mais perto da baliza adversária.



Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B - FC Porto B, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, João Pedro, 18 minutos.



1-1, Nuno Santos, 40.



Equipas:



- Benfica B: Zlobin, Simon Ramírez (Alex Pinto, 65), Conti (Bernardo, 29), Miguel Nóbrega, Frimpong, Mendes, Benny, Nuno Santos, Willock, Jota e Saponjic (Zé Gomes, 82).



(Suplentes: Fábio Duarte, Matheus, Rodrigo Conceição, Bernardo, Zé Gomes, Alex Pinto e Bernardo Silva).



Treinador: Renato Paiva.



- Visitante: Mouhamed, João Pedro, Diogo Queirós, Diogo Leite, Oleg, Rui Pires, Luizão, Romário, João Mário (Musa Yahaya, 68), Madi (Gleison, 90+2) e Marius (Rui Costa, 65).



(Suplentes: Ricardo Silva, Diego Landis, Estrela, Lameira, Rui Costa, Gleison e Musa Yahaya).



Treinador: Rui Barros.



Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Pires (20), Frimpong (58), Mouhamed (84) e Rui Costa (85).



Assistência: cerca de 1000 espetadores.