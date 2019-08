Benfica B entra da melhor forma na II Liga ao vencer candidato Estoril Praia

Lusa Comentários 11 Ago, 2019, 21:59 | 2.ª Liga

Os ‘canarinhos’ marcaram primeiro por Roberto (25 minutos), mas os golos de Pedro Henrique ainda na primeira parte (43) e Umaro Embaló ao ‘cair do pano’ (87) operaram a reviravolta no marcador e valeram os primeiros três pontos da época para os ‘encarnados’.



O Benfica B assumiu o jogo desde muito cedo, mas Roberto (25), na primeira oportunidade, fugiu à marcação de Pedro Álvaro e já dentro da grande área rematou cruzado e sem hipóteses para Svilar, guarda-redes da equipa principal que reforçou a formação secundária do Benfica.



A equipa de Renato Paiva reagiu bem, chegou à igualdade por Pedro Henrique (43) e só não foi para o intervalo a vencer, porque Philipe Maia negou o golo a Tiago Dantas (45) com um corte providencial sobre a linha.



Com a entrada de Khevin para meio campo dos Estoril Praia, ao intervalo, o ‘miolo' do terreno ficou sobrepovoado e os ‘encarnados' passaram a explorar os corredores, provocando a expulsão do lateral esquerdo Simão e aproveitando a superioridade numérica para voltar a mandar no jogo.



Rodrigo Conceição deu o primeiro aviso com um cruzamento-remate que ‘beijou' a trave de António Filipe (80), pouco antes de o recém-entrado Umaro Embalo (87) estabelecer o resultado final com um cruzamento traiçoeiro que enganou o guarda-redes ‘canarinho'.



O último fôlego do Estoril Praia ainda resultou na expulsão de Pedro Álvaro, mas a equipa de Renato Paiva teve ‘estofo' para segurar a primeira vitória no campeonato.