Benfica B surpreendido em casa pelo Cova da Piedade

Lusa Comentários 24 Fev, 2019, 16:27 | 2.ª Liga

Um ‘bis' do ponta de lança Stanley permitiu ao último classificado à entrada para esta ronda voltar aos triunfos, mais de um mês depois da vitória caseira sobre o Vitória de Guimarães B, por 1-0, em 19 de janeiro.



O nigeriano, contratado ao Varzim em janeiro, correspondeu a dois cruzamentos do lado esquerdo, de Evaldo aos 50 minutos e de Willyan aos 69, para empurrar duas vezes para as redes e consumar a reviravolta no marcador que ao intervalo era de 1-0.



Os ‘encarnados’, terceiros classificados, apresentaram-se no Seixal com dois ‘reforços' inesperados: o guarda-redes Svilar, da equipa principal, e o ‘renascido' Taarabt, nos pés de quem começou a ser desenhado o primeiro golo da partida.



O marroquino descobriu Frimpong solto na esquerda e o holandês cruzou milimetricamente para a cabeça de Saponjic que, à entrada da pequena área, não deu quaisquer hipóteses a Moreira.



Os ‘encarnados’ concretizavam assim a sua primeira oportunidade, castigando a ineficácia do Cova da Piedade, que fabricou alguns lances de perigo na etapa inicial, como aos oito minutos, quando ninguém apareceu na pequena área para desviar o bom cruzamento de Hugo Firmino e, aos 16, Stanley foi egoísta e rematou fraco à figura de Svilar.



No segundo tempo, os piedenses retificaram os posicionamentos no meio campo para fazer face ao inesperado 4x4x2 dos encarnados e tomaram conta do jogo por completo, acabando por justificar plenamente os três pontos que lhes permitiram deixar o último lugar da tabela.