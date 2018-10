Benfica B vence Covilhã e recupera liderança provisória na II Liga

Lusa Comentários 27 Out, 2018, 20:56 | 2.ª Liga

Depois do empate cedido na ronda anterior com o Cova da Piedade, a equipa de Bruno Lage mostrou-se quase sempre superior aos ‘serranos’ e rapidamente se colocou numa posição confortável, inaugurando o marcador aos oito minutos, por Daniel dos Anjos, que só teve de encostar para a baliza um passe de Alex Pinto, após uma falha defensiva dos forasteiros.



Ao golo madrugador, o Benfica B acrescentava objetividade e intensidade que não tardou a materializar em novo golo aos 16 minutos, desta feita por Benny, com um remate que ainda beneficiou de um desvio num defesa do Sporting da Covilhã e traiu o guardião Vítor São Bento, castigando uma vez mais as desatenções da formação comandada por Filipe Rocha.



Só com dois golos de desvantagem é que os serranos acordaram e começaram a aproximar-se da baliza de Zlobin. O crescente atrevimento foi compensado aos 41, num golo de Adriano, que rematou forte e bateu o guardião dos ‘encarnados’ em cima do intervalo.



O prenúncio de uma reação foi travado logo a abrir o segundo tempo, com o terceiro golo do Benfica B, aos 48, por Florentino Luís, que desviou para a baliza adversária um pontapé de canto de Benny. O golo tranquilizou a equipa e conteve o ímpeto adversário, que já só conseguiu fazer ‘prova de vida’ nos descontos, com Deivison a reduzir para 3-2, de grande penalidade.



Com esta vitória, o Benfica B passa a somar 17 pontos em sete jogos e apenas pode ser ultrapassado nesta ronda pelo Paços de Ferreira, que soma 15 e joga apenas este domingo com o Vitória de Guimarães B.



Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B - Sporting Covilhã, 3-2.



Ao intervalo: 2-0.



Marcador:



1-0, Daniel dos Anjos, 08 minutos.



2-0, Benny, 16.



2-1, Adriano, 41.



3-1, Florentino Luís, 48.



3-2, Deivison, 90+3.



Equipas:



- Benfica B: Zlobin, Alex Pinto, Kalaica, Ferro, Nuno Tavares, Florentino Luís, Keaton Parks, Benny (Tiago Dantas, 81), Nuno Santos, Willock (Umaro Embaló, 90+1) e Daniel dos Anjos (Zé Gomes, 75).



(Suplentes: Fábio, Zé Gomes, Tiago Dantas, Diogo Mendes, Umaro Embaló, Pedro Álvaro e Tavares).



Treinador: Bruno Lage.



- Sporting de Covilhã: Vítor São Bento, Gilberto (Jean Batista, 78), Rafael Vieira, Jaime, Henrique Gomes, Guilherme Rodrigues, Makouta, Quiroga (Bonani, 62), Rick Sena (Sérgio Paulico, 62), Adriano e Deivison.



(Suplentes: Bruno Bolas, João Cunha, Diogo Neto, Sérgio Paulico, Jean Batista, Bonani e Onyeka).



Treinador: Filipe Rocha.



Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: cerca de 700 espetadores.