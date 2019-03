Braga B vence em casa do Famalicão e foge aos lugares de descida

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 15:27 | 2.ª Liga

Com um ‘bis' de André Ribeiro – de penálti, aos nove minutos, e o golo da vitória, aos 72 -, os bracarenses conseguiram uma vitória importante para as contas da despromoção e roubaram três pontos a um Famalicão, que ainda chegou a empatar aos 64, por intermédio de Fabrício, mas não evitou o segundo desaire caseiro.



O conjunto orientado por Rui Santos apresentou-se em casa de um candidato à subida de divisão sem reservas e, logo aos três minutos, André Ribeiro rematou contra corpo do guardião famalicense.



O Famalicão não respondeu de imediato e muito menos quando sofreu um golo madrugador, de grande penalidade, por André Ribeiro, a castigar falta de Ângelo sobre Makouta.



Surpreendido, o Famalicão mostrou dificuldades no início de construção e insistiu em passes na diagonal, que resultavam mal perante um Braga B que apresentou uma excelente estrutura defensiva.



André Ribeiro, depois de cruzamento de Simão, podia ter feito o segundo, aos 27 minutos, mas a bola não entrou, num lance que acabou por despertar a equipa da casa.



Aos 34 minutos, Feliz recuperou uma bola perdida após cruzamento de Fabrício ao segundo poste, mas o remate esbarrou nas pernas de um adversário.



Pathé Ciss, o jogador mais abnegado do encontro, com um pontapé acrobático, colocou Tiago Pereira à prova, mas este encaixou, aos 42 minutos.



O Famalicão ganhou dinâmica e o Braga perdeu intensidade e nem com mais gente a defender - passou a três centrais com a entrada de Inácio - conseguiu evitar o golo do empate da equipa de Sérgio Vieira, que marcou por intermédio de Fabrício, tendo ficado dúvidas sobre se a bola passou totalmente a linha (64 minutos).



Mas, numa jogada ‘fria’, quando a formação ‘B' do Braga já jogava de forma ‘cínica’ e preocupada apenas com a objetividade, surgiu o 2-1 com assinatura de André Ribeiro, que disparou, aos 72 minutos, de pé esquerdo à entrada da área.



Na reta final, esgotadas as alterações, o Famalicão jogou cerca de oito minutos com menos um jogador, por lesão de David Luís, e as hipóteses de voltar a empatar esfumaram-se perante um Braga B letal. Ciss quase faz o empate nos descontos, mas o guarda-redes bracarense voltou a negar o golo aos famalicenses.



Jogo no Estádio Municipal de Famalicão.



Famalicão - Sporting de Braga B, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, André Ribeiro, 09 minutos (grande penalidade).



1-1, Fabrício, 64.



1-2, André Ribeiro, 72.



Equipas:



- Famalicão: Ricardo Fernandes, Joel (Furtado, 77), Ângelo, Ricardo, David Luís, Pathé Ciss, Filipe Oliveira (Anderson 53), Fabinho, Feliz, Walterson (Ashley-Seal, 64) e Fabrício.



(Suplentes: Gabriel, Raphael Guzzo, Ashley-Seal, Jorge Miguel, Luís Rocha, Anderson e Furtado).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Sporting de Braga B: Tiago Pereira, Casimiro, Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Makouta, Afonso Caetano, Crespo, Danisson (Inácio, 62), Henry (Franklin, 80) e André Ribeiro (Amador, 84).



(Suplentes: Filipe, Tavares, Inácio, Ivan, Franklin, Tiago Dias e Pedro Amador).



Treinador: Rui Santos.



Árbitro: João Matos (Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pathé Ciss (09), Makouta (23), Afonso Caetano (66) e Inácio (84).



Assistência: 2.996 espetadores.