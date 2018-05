Carlos Pinto diz que seria "ridículo" o Santa Clara perder na secretaria a subida

Lusa Comentários 12 Mai, 2018, 16:40 | 2.ª Liga

No final da partida da 38.ª e última jornada da II Liga, que a sua equipa perdeu por 2-1 em Viseu, frente ao Académico, o técnico do Santa Clara comentou os processos que envolvem o clube: "Tirar esta subida ao Santa Clara seria ridículo."



"Subimos dentro de campo e vamos ver confirmada essa subida na secretaria, porque fomos melhores, porque fomos mais fortes dentro de campo", frisou.



Sobre o jogo, em que fez alinhar um 11 com recurso a diversos jogadores que não eram habituais titulares, Carlos Pinto justificou, considerando que "fazia todo o sentido correr esse risco, mesmo sabendo que todos queriam jogar por ser o ultimo jogo", mostrando-se "satisfeito pelo que fizeram, porque foram todos de grande caráter em campo, como o foram ao longo da época, mesmo quando jogavam menos".



Já Manuel Cajuda, treinador do Académico de Viseu, mostrou-se "satisfeito pela vitória e pelo terceiro lugar", recordando que "é a melhor classificação de sempre da equipa" desde o regresso à II Liga de futebol.



Questionado sobre o terceiro lugar, que abre as portas da subida, caso o Santa Clara perca pontos na secretaria, Cajuda respondeu: "Fizemos o que nos competia e agora os juristas que façam o que lhes compete."



Já sobre o seu futuro, e depois de no final do encontro se ter dirigido às bancadas e acenado aos adeptos, sem ser taxativo, e com o presidente do clube, António Albino, a seu lado na sala de imprensa, acrescentou: "As coisas estão a andar, estamos a trabalhar."