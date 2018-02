Castro dá quinto triunfo consecutivo ao Vitória de Guimarães B perto do fim

Lusa 11 Fev, 2018, 17:20 | 2.ª Liga

O golo apontado a seis minutos dos 90 permitiu à turma minhota somar o sétimo triunfo nos últimos oito jogos, continuar 100% vitoriosa na segunda volta do campeonato e subir ao 12.º lugar, com 32, mais um do que a equipa de Almada, que jogou a segunda parte reduzida a 10 elementos -- por expulsão de Paulo Tavares, aos 45+1 - e é agora 13.ª.



Apesar da intensidade aplicada por ambas as equipas nos duelos a meio-campo, com a turma de Almada a registar um maior volume ofensivo, as situações de perigo na primeira meia hora limitaram-se a um remate de fora da área de Miguel Rosa travado por Miguel Oliveira, aos seis minutos.



Dependentes até então de algumas incursões pela ala esquerda, os vitorianos melhoraram no último quarto de hora e desperdiçaram uma situação clara de golo, quando Pedro Raúl ultrapassou Soares à entrada da área e ficou isolado perante Pedro Alves, mas o remate embateu no guarda-redes e saiu pela linha final.



A primeira metade do desafio terminou envolta em polémica, com os jogadores a envolverem-se em desacatos que terminaram com três expulsões para o Cova da Piedade - o médio Paulo Tavares (45+1 minutos), que viu antes amarelo (43), o treinador Bruno Ribeiro (45+2) e o adjunto Marco Tábuas - e ainda mais três amarelos - os piedenses Aylton e Willyan (45) e o vitoriano Castro (45+1).



Depois de Miguel Rosa ter colocado Miguel Oliveira novamente à prova no último lance do primeiro tempo (45+5 minutos), o Cova da Piedade 'mascarou' a inferioridade numérica no segundo tempo, circulando a bola no meio-campo adversário, e ameaçou o golo aos 59 minutos, num cabeceamento de Willyan que Cleo não conseguiu emendar.



Só no último quarto de hora, o Vitória B conseguiu 'apertar o cerco' em torno da área do Cova da Piedade, e Pedro Alves ainda negou o golo a Rui Gomes, aos 79 minutos, mas nada pôde fazer para suster o remate de primeira de Castro que selou o triunfo vimaranense, em resposta ao cruzamento da direita de Sacko (84).







Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Vitória de Guimarães B - Cova da Piedade, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.







Marcador:



1-0, Castro, 84 minutos.







Equipas:



- Vitória de Guimarães B: Miguel Oliveira, Sacko, Marcos Valente, Dénis Duarte, David Luís, Kiko (Al Musrati, 82), Joseph, Castro, Rúben Oliveira (Rui Gomes, 61), Artur Abreu e Pedro Raúl (Bence Biró, 61).



(Suplentes: André Costa, Ricardo Carvalho, Al Musrati, Phete, João Correia, Rui Gomes e Bence Biró).



Treinador: Vítor Campelos.



- Cova da Piedade: Pedro Alves, Adilson, Willyan, Daniel Almeida, Evaldo, Soares, Paulo Tavares, Miguel Rosa, Hugo Firmino (Ballack, 84), Aylton Boa Morte (Robson, 46) e Cleo (Yero, 77).



(Suplentes: Joyce, Michael da Silva, Sori Mané, Robson, Ballack, Yuhao Liu e Yero).



Treinador: Bruno Ribeiro.







Árbitro: Daniel Cardoso (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Raúl (21), Paulo Tavares (43), Aylton Boa Morte (45), Willyan (45), Castro (45+1) e Hugo Firmino (67). Cartão vermelho direto para Paulo Tavares (45+1).



Bruno Ribeiro, treinador do Cova da Piedade, expulso (45+2), e Marco Tábuas, adjunto (45+2).



Assistência: 1.602 espetadores.