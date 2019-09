Chaves soma terceira vitória consecutiva na II Liga após bater Penafiel

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 22:32 | 2.ª Liga

Wagner, na conversão de uma grande penalidade, aos 14 minutos, e Costinha, aos 82, anotaram os golos do triunfo flaviense, tendo os visitantes reduzido aos 84, por Ronaldo.



Ainda cedo no encontro, aos 13 minutos, o defesa Vini carregou Platiny na grande área e o árbitro Fábio Veríssimo assinalou castigo máximo, que Wagner transformou.



Apesar do golo madrugador e da maior posse de bola, a equipa da casa viu o adversário criar mais perigo e foi mesmo o guarda-redes Igor a evitar o empate, aos 24 minutos, a remate de Yuri, com Pires na recarga também a ficar perto de marcar. Aos 36, Gleison com a baliza aberta viu um defesa flaviense desviar para canto.



A partida decresceu de qualidade na segunda metade, com poucas situações de real perigo e as equipas a apostarem num jogo mais direto. Com o avançar dos minutos, o técnico dos visitantes, Miguel Leal, arriscou ao lançar Ronaldo e Márcio na frente, colocando mais ‘homens’ no último terço do terreno.



O técnico José Mota refrescou o setor intermédio e avançado, com destaque para a estreia absoluta do extremo João Correia, emprestado pelo Vitória de Guimarães e lançado nos últimos 15 minutos, tendo este servido Costinha, aos 82 minutos, para o 2-0, num remate bem colocado de meia distância.



A resposta do Penafiel foi rápida, com Ronaldo a reduzir dois minutos depois após um canto, mas a formação do distrito do Porto não conseguiu importunar novamente as redes de Igor, apesar das investidas.