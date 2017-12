Cleo marca de grande penalidade e Cova da Piedade regressa às vitórias

Lusa 03 Dez, 2017, 17:38 / atualizado em 03 Dez, 2017, 18:49 | 2.ª Liga





Foi um triunfo muito difícil para o conjunto de Almada, que apenas chegou ao golo aos 81 minutos e, assim, regressou aos sucessos, pois já não vencia para o campeonato desde 30 de setembro, data em que superou o Leixões por 2-0.



O jogo começou com 11 minutos de atraso devido à ausência da equipa da emergência médica, facto que causou alguma perplexidade no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade.



O Sporting da Covilhã entrou melhor e esteve muito perto de marcar, aos sete minutos, na sequência de uma deficiente intervenção do guarda-redes Pedro Alves, a bola sobrou para o nigeriano Fatai, mas o remate foi travado por Evaldo na linha de golo.



Foi uma supremacia clara da equipa serrana nos primeiros 45 minutos, com mais posse de bola e domínio territorial. O Cova da Piedade pareceu 'atordoado' e não conseguiu criar situações claras de golo.



Rui Sampaio aos 35 minutos, e o avançado chinês Liu, aos 40, tiveram os únicos remates da equipa almadense neste período, o que era muito pouco para quem precisava de somar os três pontos da vitória.



Na segunda parte, Bruno Ribeiro lançou o avançado brasileiro Cleo para a segunda parte, com o ponta de lança a rematar de primeira aos 47 minutos, para grande intervenção do guarda-redes Igor Rodrigues.



O Cova da Piedade modificou e reforçou o seu ataque com as entradas do já citado Cleo, Ballack e Pedro Carneiro, mas o conjunto da Covilhã continuou a ter o controlo dos acontecimentos.



Um cenário que apenas se alterou com o desfazer da igualdade, quando, aos 81, Cleo converteu a grande penalidade, a castigar falta de Joel Vital sobre Ballack, permitindo à equipa situar-se no 16.º lugar.